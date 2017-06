Censo Previdenciário para os servidores de Guarabira tem início a partir desta segunda (05). Confira documentação necessária

O Instituto de Assistência e Previdência de Guarabira (IAPM) divulgou nesta terça-feira (30) o calendário para o censo previdenciário referente ao ano de 2017. As entrevistas presenciais serão realizadas na sede do IAPM, na Rua Osório de Aquino, 97, centro de Guarabira.

Os servidores devem realizar a apresentação dos documentos necessários no dia dedicado ao atendimento dos servidores de acordo com a letra inicial do primeiro nome. O período das entrevistas presenciais vai de 05 de junho até 31 de julho.

De acordo com o presidente do IAPM, Jeremias Cavalcante, a obrigatoriedade da realização do Censo Previdenciário configura uma criação de um banco de dados mais abrangente e detalhado, com informações funcionais e financeiras dos servidores efetivos, ativos e inativos, pensionistas, vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Município.

Conforme acertado entre os colaboradores, Jeremias também assegurou que o IAPM estará atendendo também durante o horário do almoço, a fim de evitar transtornos tanto na espera pelo atendimento quanto no trabalho dos servidores em dias de expediente.

Acesse o link abaixo e confira o decreto que institui e regulamenta o censo dos servidores, tal como a documentação necessária e obrigatória:

http://guarabira.connectatecnologia.com.br/sis/files/decretos/Decreto%2031-2017.pdf

Codecom/PMG