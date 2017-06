Policiais do 4º BPM apreendem adolescente acusado de furto a hospital de Belém

Um adolescente foi apreendido por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na manhã deste domingo (4), acusado de furto ao depósito do Hospital Distrital da cidade de Belém. A guarnição da Rádio Patrulha, comandada pelo St Dos Santos, foi acionada pelo vigilante, que informou que o depósito do estabelecimento de saúde tinha sido arrombado e que alguns objetos tinham sido furtados.

No local, os policiais verificaram que havia algumas pegadas no chão, que continuavam após o muro do hospital até chegar em uma residência. Após diligências, eles localizaram o adolescente e na residência encontraram a furadeira elétrica, um dos objetos furtados. Ele e o objeto foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o ato de apreensão pelos atos infracionais.