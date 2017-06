Equipe de Robótica de Cuitegi se classifica para etapa nacional do Torneio Juvenil

Uma equipe composta por alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Odilon Nelson Dantas, da cidade de Cuitegi, conquistou o 3º lugar na categoria Cabo de Guerra no Torneio Juvenil de Robótica (TJR) realizado no último sábado (3) em João Pessoa. A competição foi realizada na Escola Internacional Cidade Viva. Com a conquista do 3° lugar, a equipe de Cuitegi garantiu uma vaga para a final nacional do torneio, que ocorrerá nos dias 3 e 4 de novembro, na cidade de São Luís, no Maranhão.

“É muito gratificante participar de uma competição de Robótica, trocar experiências e fazer novas amizades, ainda mais quando conseguimos subir ao pódio e garantir uma vaga para a etapa nacional”, contou a aluna Wiliane de Almeida.

Torneio Juvenil de Robótica (TJR)

O TJR é um evento gratuito de abrangência nacional que ocorre desde 2009, para difusão da Robótica no ambiente escolar da Educação Básica até a Educação Superior. A competição patrocinada pelo evento tem inúmeros desafios, planejados para o estudo e desenvolvimento da robótica para robôs autônomos, à disposição para aqueles que queiram participar.

Todos os desafios vêm acompanhados de Cadernos de Apoio publicados no site do evento (http://www.torneiojrobotica.org), no qual estão apresentadas as características básicas do problema, orientações pedagógicas para a preparação dos alunos e as características do desenrolar da competição. Também como suporte para o estudo e desenvolvimento de alunos e professores, a organização do evento oferece material na Escola Pública de Robótica e links para inúmeros artigos científicos que tratam dos desafios do torneio e sua aplicação em aula, transformando o evento numa escola de robótica e computação de domínio público acessível tanto à distância quanto efetiva durante as competições e palestras presenciais.

O TJR Torneio Juvenil de Robótica, durante o ano, realizará 26 etapas regionais, das quais as equipes situadas nos primeiros lugares, por nível e por desafio, serão convidadas a disputar a final nacional. Em 2017, a Etapa Final Nacional ocorrerá na cidade de São Luis do Maranhão, no IEMA, em 3 e 4 de novembro.

Assessoria