Estudante de Cuitegi representa Norte e Nordeste no ‘Caminhos do Mercosul’

O estudante de direito, Antônio Gomes da Silva Júnior, 17 anos, é um dos seis ganhadores do concurso ‘Histórico-literário Caminhos do Mercosul’. O jovem de Cuitegi, no Agreste da Paraíba, escreveu o conto “Sofia no mundo do faz de conta”, que retrata a história de uma garotinha com microcefalia.

Na história, a família de Sofia vive o drama de conseguir uma escola para a pequena.

Antônio Júnior viajou na madrugada desta segunda-feira (5) e deve cumprir agenda em Brasília (DF) antes de viajar para o Uruguai onde deve acabar o cronograma da viagem.

Jovem coleciona bons resultados

Com 17 anos, Júnior já foi delegado do Meio Ambiente, em Brasília (DF) e desde 2014 é membro da equipe de robótica da Escola Odilon Nelson Dantas (OND).

Em 2015, foi Jovem Senador pelo Estado da Paraíba. Já em 2016, foi semifinalista da Olimpíada de Língua Portuguesa, que ocorreu em São Paulo.

