Abertura da ‘Copa Guarabira de Futsal Adulto-2017’ acontece nesta quinta (8)

A Prefeitura de Guarabira através da Secretaria de Esporte, Lazer e da Juventude abre na noite desta quinta-feira (8/06), a ‘Copa Guarabira de Futsal Adulto-2017’. São dezesseis equipes participantes com todos os jogos realizados no Ginásio O Zenobão, nas segundas, quintas e sextas-feiras – a partir das 19h30.

Dois grandes confrontos abrem a primeira rodada

Às 19h30 – Parma x Salão Visual

Às 20h30 – Eldorado x Jovem Fla

O certame está dividido em 4 grupos compostos por 4 equipes, cada

Grupo A – Parma, Salão Visual, Barcelona do Mutirão e Barcelona de Cachoeira

Grupo B – Eldorado, Jovem Fla, Leonardo Soares e Bayer de Munique

Grupo C – Azulão, Elitecop, Servicar e Alto da Boa Vista

Grupo D – Casa Wilson, Amecc, São José e Cantareira

No último dia 23/5, o prefeito Zenóbio Toscano participou, ao lado do secretário de Esporte, Lazer e da Juventude Humberto Santos – de uma reunião com dirigentes guarabirenses de equipes de Futsal, para definir o início da Copa Guarabira de Futsal 2017. A Prefeitura irá oferecer premiações em troféus e em dinheiro para as equipes melhores colocadas. Na reunião o prefeito Zenóbio reafirmou para os desportistas, do seu compromisso com o esporte do município.

