Caminhada Ecológica pelo Roteiro Mata do Seró acontece no dia 11 de junho em Dona Inês-PB

Em meio ao clima Junino, praticantes de caminhadas estarão reunidos em Dona Inês, Município que está a cerca de 170 km da Capital João Pessoa, para uma caminhada ecológica.

O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Educação e marca o encerramento da Programação da SAM (Semana de Ação Mundial).

A programação da caminhada ecológica terá início ás 07h00 no Espaço da Memória, no Centro da Cidade, com a recepção dos participantes com forró pé de serra, em seguida será servido um café e ás 08h00 terá início a caminhada.

A Caminhada pela mata do seró terá um percurso de aproximadamente 6km. É considerada de nível fácil, somente descida, com pequena subida e caminhada em local plano.

Terá ônibus para levar o participante do Espaço da Memória até o ponto de partida da Caminhada, no Sítio Canafístula, e para trazê-lo de volta para a Cidade.

A inscrição custa R$ 5,00 (cinco reais) e pode ser feita até a sexta (09), solicitando pelo e-mail: comunicacao@pmdonaines.pb.gov.br, ou na Biblioteca Municipal, em frente à Praça do Trabalhador. O Valor simbólico dará direto aos participantes; café da manhã, água e forró pé de serra, no Espaço da Memória e dentro do ônibus, durante o percurso da Cidade até o local de partida.

A Mata do Seró que fica a 03 km da Cidade de Dona Inês, é uma reserva de Mata Atlântica com 170 hectares preservada, pertencente ao INCRA, com uma flora rica em: ipês, jucá, pitiá, murici, jatobá, barrigudas, pau açú, e uma grande variedade de bromelhas. Lugar propício para fazer trilhas, visitar e respirar o ar puro, pois funciona como o pulmão de Dona Inês.

As trilhas mapeadas na mata podem ser conduzidas por guias treinados no curso de TRILHAS E CAMINHADAS ECOLÓGICAS promovido pelo SENAR, estando as mesmas cadastradas no Anda Brasil.

