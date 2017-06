Executivo Colégio e Curso realiza XIV Gincana Cultural. Veja fotos!

No dia 09 de junho de 2017 foi realizada a XIV Gincana Cultural do Executivo Colégio e Curso, com a #ExecutivoBemMAIS. A gincana teve a entrega das medalhas aos campeões do 1º simuladão; a divulgação dos resultados das tarefas realizadas no colégio; teve a atividade “Meu Pai é Grande Chef”.

Teve outras atividades: Uma Carta; Eu Sou um Artista; Ciência em Foco; A Trilha; Repórter Executivo Em Ação; Who AM I?; Momento Nostálgico; Tarefa Surpresa e “O Último Viajante”.

Confira nas fotos abaixo como foi a gincana.

Do brejo.com