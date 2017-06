Policiais do 4º BPM e 2ª CPTran apreendem droga em Guarabira

Policiais do Núcleo de Inteligência do 4º BPM (Batalhão de Policia Militar) e da 2ª CPTran apreenderam na manhã desta sexta-feira (9), no centro da cidade de Guarabira, 13 papelotes de uma substância semelhante à maconha e uma quantia em dinheiro. Um homem foi preso e um adolescente de 16 anos de idade foi apreendido e disseram que a droga seria utilizada para consumo.

O adolescente estava sendo monitorado pelos policiais do Núcleo de Inteligência por estar com um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara da Comarca de Guarabira. Os policiais solicitaram o apoio da guarnição da CPTran, comandada pelo Sgt Ulisses, e o adolescente foi localizado. No momento da abordagem, ele estava com o homem, que tem 20 anos de idade.