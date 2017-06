Policiais do 4º BPM prendem acusado de embriaguez ao volante e posse de entorpecente em Caiçara

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam em flagrante, no final da tarde desta sexta-feira (9), na PB-057, que dá acesso à cidade de Caiçara, um homem acusado de embriaguez ao volante e posse de entorpecente. Algumas pessoas denunciaram à Polícia Militar que o condutor de uma moto, com sinais visíveis de embriaguez alcoólica, estava fazendo manobras perigosas na PB-057, inclusive colocando em risco a integridade física de quem trafegava pelo local.

De acordo com um dos relatos, o motoqueiro teria passado de forma imprudente na frente de um veículo, por pouco não causando um acidente. Os policiais militares foram até o local informado e constataram a veracidade da denúncia. Na revista pessoal ainda encontraram com o acusado uma porção de uma substância semelhante à maconha. Ele foi preso e conduzido para a delegacia, e a moto foi levada para a CPTran. EM CUITEGI – No Conjunto Roberto, dois adolescentes foram apreendidos por terem agredido uma mulher de 57 anos de idade que, segundo ela relatou aos policiais militares do Destacamento, teria sido atingida com tijolos sem nenhum motivo aparente. Os adolescentes infratores, acompanhados por conselheiros, foram encaminhados para a delegacia, juntamente com a vítima. Assessoria/4º BPM