SKYLER – Marca de vestuário masculino. Visite e compre o presente dos Namorados!

Inspirada em um lifestyle casual, a marca de vestuário masculino – Skyler, abriu nesta semana sua franquia no centro de Guarabira, Agreste da Paraíba. A loja que é especializada em moda masculina, roupas e acessórios está localizada na avenida Dom Pedro II, 180 no centro de Guarabira, ao lado da Madeireira Camilo.

A Skyler atua no mercado de moda masculina desde 1997 e atualmente possui uma rede de 40 lojas em todo Brasil. A marca oferece produtos de vestuário atualizados com atendimento personalizado. Os produtos são pensados com foco no compromisso entre a marca e seus consumidores. São desenvolvidos cerca de 500 modelos por coleção, entre as linhas Basic, Casual e Premium, sendo estes dispostos em duas coleções anuais.

Confira nas fotos a loja da SKYLER e também alguns lançamentos em calçados, bermudas, camisas Polos e Sociais como opção de presente para seu namorado. SKYLER fica localizada na Avenida Dom Pedro II, 180, Centro, Guarabira, PB, fone: (83) 3271-1994.

Da redação Brejo.com