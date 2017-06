Estudantes realizam campanha para ajudar ONG de proteção animal em Guarabira

Até esta terça-feira, dia 13 de junho, será feita a arrecadação de ração para cães ou gatos, com a comunidade interna e externa do IFPB.

Alunos do Curso Superior em Gestão Comercial do IFPB Campus Guarabira estão realizando uma campanha de arrecadação de ração para a ONG OPAM (Proteção Animal Miguelzinho) que resgata animais de rua com problemas de saúde e realizam o tratamento necessário e após reabilitados buscam adoção para estes.

A campanha vem atender uma das demandas apresentadas pela dirigente da ONG, Greice Targino, que explicou a falta de recursos para atender todos animais que estão na OPAM, já que a organização não tem fins lucrativos e vive de doações voluntárias de pessoas que abraçam a causa. No momento, estão no ambiente de recuperação 11 cães e 20 gatos que necessitam de uma logística de alimentação, higiene, medicação, consulta veterinária, cuidadores e doadores financeiros. Para atender carência imediata, o foco da campanha é conseguir ração para a alimentação dos animais.

A turma da disciplina Empreendedorismo, ministrada pelo professor Cristiano Elias, tem como uma das atividades propostas a criação de um plano de negócios para empreendimentos e a realização de um evento que interaja com a comunidade acadêmica, para isso foi eleito o direcionamento do plano e do evento para um empreendimento não governamental.

Assim, com este evento a turma está realizando uma campanha entre os dias 07 a 13 de junho para arrecadação de ração para cães ou gatos, com a comunidade interna e externa do IFPB. A campanha utiliza como forma de divulgação as redes sociais, visitas em sala de aula, panfletagem e solicitação direta aos doadores potenciais.

Toda a arrecadação será entregue para a direção da ONG OPAM no dia 13 de junho, que culminará com a apresentação do plano de negócios. O plano de negócios está focado em propor um planejamento que objetiva melhorias para o empreendimento, expansão da rede de contatos (doadores e voluntários tutores), controle financeiro e aumento de arrecadação, administração de matérias e planejamento de marketing .

Quem desejar fazer a sua doação pode levar ao ponto de coleta no campus do IFPB Guarabira.

Fonte: IFPB via Olhar Animal