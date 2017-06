Prefeito e secretário de Saúde assinam ordem de serviço para reformas de USF’s

O prefeito em exercício de Guarabira, Marcus Diôgo e o secretário de Saúde Wellington Oliveira assinaram, conjuntamente, na manhã da última quinta-feira (8/06), a ordem de serviço para a reforma e ampliação de cinco Unidades Básicas de Saúde da Família; sendo estas localizadas nos bairros Cordeiro, Mutirão, Assis Chateaubriand e nas comunidades rurais de Maciel e Quati. Os recursos, na ordem de R$ 625. 037, 60 (Seiscentos e vinte cinco mil, trinta sete reais e sessenta centavos) são oriundos de emendas parlamentares requeridas pelo deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB-PB).

O ato solene aconteceu no gabinete do prefeito, na sede da Prefeitura, que contou, também, com a presença dos secretários Alcides Camilo (Infraestrutura), Tonhinho do Inhame (Urbanismo, Meio Ambiente e Saneamento), Raimundo Macedo (Educação), Robério Arnaud (Indústria e Comércio), Cláudio Melo (Finanças).

E, ainda, Elias Asfora (Ação Social), Marcos Terena (Transportes), Aguiberto Lira (Chefia de Gabinete), Betinho Alves (Ouvidoria) e dos representantes da Bandeirantes Construção e Urbanismo Ltda, empresa contratada através de licitação para a execução dos serviços.

Na gestão anterior do prefeito Zenóbio Toscano, oito USF’s foram contempladas com reformas e ampliações. Seguimento que vem sendo dado em seu atual governo. Além disso, uma nova unidade, dentro dos padrões preconizados pelo Ministério da Saúde, está sendo construída no Distrito de Pirpiri, para melhor atender os moradores daquela importante comunidade.

