Adolescente é apreendida tentando entrar na cadeia de Belém com droga dentro de biscoitos recheados

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram informados pelo diretor da cadeia de Belém que uma adolescente de 17 anos de idade teria tentado entrar no local com biscoitos recheados contendo uma substância semelhante à maconha.

O fato aconteceu na tarde deste domingo (11), durante o horário de visita e a revista pessoal que é feita na entrada da cadeia. A adolescente informou aos policiais que a droga seria entregue ao seu esposo, que se encontra preso no local.