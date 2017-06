4º BPM realiza formatura do Proerd em Pilões

O 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizou na manhã da última quinta-feira (8), na cidade de Pilões, a formatura do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) com aproximadamente 60 alunos do 1º ao 4º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bona das Neves Moura.

Na solenidade, que foi aberta com a execução do Hino Nacional e conduzida pela instrutora do curso, a Sd Iara, aconteceram a entrega de certificados aos alunos concluintes e a premiação do melhor desenho de cada uma das quatro turmas. Um dos alunos fez a leitura do juramento, que foi acompanhada pelos demais, e ainda houve sorteio de brindes, além da presença do leão Dare, mascote do Proerd.