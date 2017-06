Aplicativo WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares

O WhatsApp já havia anunciado no final de 2016 que deixaria de funcionar em alguns sistemas operacionais. No caso, o aplicativo mensageiro só vai poder ser utilizado em sistemas Android, iOS e Windows. A questão é sobre novos recursos e segurança, algo que sistemas mais antigos podem falhar — então, se você tem um smartphone atualizado, provavelmente continuará usando o WhatsApp sem problemas —, e a data marcada para o fim do WhatsApp nestes celulares é o dia 30 de junho.

“Olhando para o futuro, mirando os próximos sete anos, queremos concentrar nossos esforços nas plataformas de celular que a maioria das pessoas utilizam”, comentou o WhatsApp. “Por mais que estes aparelhos celulares tenham feito uma importante parte em nossa história, eles não possuem a capacidade requerida para que possamos expandir os recursos de nosso aplicativo no futuro. Esta foi uma decisão difícil de ser feita, porém foi a decisão certa para que pudéssemos oferecer as pessoas, melhores maneiras de manter contato com família, amigos e entes queridos utilizando o WhatsApp”. Os smartphones com os seguintes sistemas operacionais não vão mais rodar o aplicativo: BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40, Nokia Symbian S60, Android 2.1, Android 2.2, Windows Phone 7 e iPhone 3GS/iOS 6. Para continuar usando o WhatsApp, a empresa comenta o seguinte: “Caso você utilize um destes aparelhos, nós recomendamos que troque por um aparelho Android, Apple ou Windows Phone”. TecMundo