IFPB oferta mais de 900 vagas em cursos técnicos

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) está com inscrições abertas para 975 vagas para os Cursos Técnicos Subsequentes (voltados a quem já concluiu o ensino médio).

Há campi oferecendo cursos técnicos pela primeira vez, como é o caso de Areia, Santa Luzia e Soledade.

A seleção será pela análise do desempenho escolar em Língua Portuguesa e Matemática, no 1º e 2º ano do Ensino Médio ou por meio de análise do desempenho no Enem nas provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A inscrição é feita online e não há pagamento de taxa de inscrição.

Em Campina Grande, os cursos são Informática, Manutenção e Suporte em Informática e Mineração.

No Campus João Pessoa, as vagas estão distribuídas pelos cursos de Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Equipamentos Biomédicos, Mecânica, Secretariado, Instrumento Musical. No Campus Mangabeira, em João Pessoa, o curso é Cuidador de Idosos.

Em Areia, o curso é de Técnico em Serviços de Restaurante e Bar. No campus Cabedelo, são os cursos de Meio Ambiente e de Química.

Em Cabedelo Centro, as vagas são para Técnico em Transações Imobiliárias. Em Cajazeiras, as oportunidades são para Edificações e Eletromecânica.

Em Esperança, o curso é de Informática. Em Monteiro, é para Instrumento Musical.

Em Patos, são cursos de Edificações, Eletrotécnica e Manutenção e Suporte em Informática. Em Picuí, são turmas de Manutenção e Suporte em Informática e de Mineração. Em Princesa Isabel, também é Manutenção e Suporte em Informática. Em Santa Luzia e Soledade, são turmas de Informática.

O IFPB reserva metade das vagas para quem estudou na rede pública. Desse montante, metade é reservada para candidatos com renda familiar per capita mensal de até 1,5 salário mínimo. Ainda nesse universo, há reserva de vagas para pessoas negras, indígenas e pardas. Pessoas com deficiência têm 5% das vagas reservadas.

Ascom