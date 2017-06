Levantamento do IBGE indica que vendas do comércio varejista apresentaram crescimento de 1% em abril – melhor resultado para o mês desde 2006. Confira também: produtores rurais do Distrito Federal contarão com equipamento digital para controle de temperatura dos estoques de grãos. E mais: acordo entre Ministério da Saúde e a indústria reduz 17 mil toneladas de sódio presente em alimentos processados.

