Baywatch – SOS Malibu está em cartaz no CineMaxxi. Confira os trailers e horários

Confira os filmes em cartaz no CineMaxxi Cidade Luz em Guarabira-PB, de 15/06 à 21/06 de 2017. A novidade desta semana é o filme Baywatch, os filmes: A Múmia, Mulher Maravilha, As Aventuras de Ozzy e Piratas do Caribe continuam em cartaz. Confira a seguir os trailers e horários de exibição.

Baywatch – SOS Malibu



Sinopse: Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) é um devoto salva-vidas, orgulhoso do seu trabalho. Enquanto está treinando o novo e exibido recruta Matt Brody (Zac Efron), os dois descobrem uma conspiração criminosa no local que pode ameaçar o futuro da baía.

Classificação: 14 anos (Não Recomendado para menores de 14 anos)



Gênero: Comédia, Ação, Aventura – Duração: 1 hora e 57 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

16h40 – 2D Dublado

19h00 – 2D Dublado

21h20 – 2D Dublado

A Múmia



Sinopse: Na Mesopotâmia, séculos atrás, Ahmanet (Sofia Boutella) tem seus planos interrompidos justamente quando está prestes a invocar Set, o deus da morte, de forma que juntos possam governar o mundo. Mumificada, ela é aprisionada dentro de uma tumba. Nos dias atuais, o local é descoberto por acidente por Nick Morton (Tom Cruise) e Chris Vail (Jake Johnson), saqueadores de artefatos antigos que estavam na região em busca de raridades. Ao lado da pesquisadora Jenny Halsey (Annabelle Wallis), eles investigam a tumba recém-descoberta e, acidentalmente, despertam Ahmanet. Ela logo elege Nick como seu escolhido e, a partir de então, busca a adaga de Set para que possa invocá-lo no corpo do saqueador.

Classificação: 14 anos (Não Recomendado para menores de 14 anos)



Gênero: Ação, Fantasia, Fantasia – Duração: 1 hora e 51 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

14h45 – 3D Dublado

19h20 – 3D Dublado

21h30 – 3D Dublado

Mulher Maravilha



Sinopse: Treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível, Diana Prince (Gal Gadot) nunca saiu da paradisíaca ilha em que é reconhecida como princesa das Amazonas. Quando o piloto Steve Trevor (Chris Pine) se acidenta e cai numa praia do local, ela descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando pelo mundo e decide deixar seu lar certa de que pode parar o conflito. Lutando para acabar com todas as lutas, Diana percebe o alcance de seus poderes e sua verdadeira missão na Terra.

Classificação: 12 anos (Não Recomendado para menores de 12 anos)



Gênero: Aventura, Fantasia, Ação – Duração: 2 horas e 21 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

15h10 – 3D Dublado

18h00 – 3D Dublado

20h50 – 3D Dublado

As Aventuras de Ozzy



Sinopse: Ozzy é um pacífico e amigável cão da raça Beagle que mora com os Martins. Quando a família decide fazer uma longa viagem na qual cães não são permitidos, eles decidem deixar o amado Ozzy em um spa para cachorros. Acontece que esse lugar perfeito na verdade é um fachada construída por um vilão que deseja sequestrar cachorros. Preso, Ozzy precisa evitar o perigo e encontrar força nos seus novos amigos para conseguir voltar a salvo para casa.

Classificação: Livre (Livre para Todos os Públicos)



Gênero: Animação – Duração: 1 hora e 30 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

14h50 – 2D Dublado

Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar



Sinopse: O capitão Salazar (Javier Bardem) é a nova pedra no sapato do capitão Jack Sparrow (Johnny Depp). Ele lidera um exército de piratas fantasmas assassinos e está disposto a matar todos os piratas existentes na face da Terra. Para escapar, Sparrow precisa encontrar o Tridente de Poseidon, que dá ao seu dono o poder de controlar o mar.

Classificação: 12 anos (Não Recomendado para menores de 12 anos)



Gênero: Aventura, Fantasia, Ação – Duração: 2 horas e 9 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

16h50 – 3D Dublado

Sessões durante toda a semana:

Para os filmes em 3D, o ingresso custa apenas R$ 24,00. E R$ 20,00 para filmes em 2D. Mas todo mundo paga meia de segunda a quarta-feira, exceto feriados. Aproveite a promoção!

