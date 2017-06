Divulgada atrações do São João 2017 de Itapororoca; confira programação

Além dos shows, a programação contará com corrida do jegue, corrida da fogueira e subida do pau de sebo, no dia 24.

Foi divulgada, na sexta-feira (9), a programação completa da Tradicional Festa de São João Batista 2017 de Itapororoca, no Litoral Norte da Paraíba. Entre as atrações, estão Avine Vinny, Raniery Gomes e Rafael Sacanão e Forró da Sacanagem.

A festa acontece de 23 a 25 de junho. A divulgação aconteceu durante entrevista concedida pela prefeita Elissandra Brito em uma rádio em Mamanguape. Além dos shows, a programação contará com corrida do jegue, corrida da fogueira e subida do pau de sebo, no dia 24.

Veja a programação:

Dia 23/06

Forró Pé-de-Serra

Pimenta Nordestina

Renan Moral e Forró Pipoco

Dia 24/06

Raniery Gomes

Guto e Forró das Antigas

Forró de Farra

Dia 25/06

Avine Vinny

Forró do Bixão

Rafael Sacanão e Forró da Sacanagem

Da Assessoria