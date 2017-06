Preço do Netflix vai aumentar em Julho

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (15) um aumento significativo nas assinaturas dos planos Premium e Padrão, que oferecem conteúdo de alta qualidade e em diferentes telas. Os aumentos são de mais de 20% e só não atingem a opção Básica, que permanece custando R$ 19,99 por mês.

O plano Premium terá o reajuste mais pesado, de 26%, saindo dos R$ 29,90 atuais para R$ 37,90. Ele dá direito a quatro telas simultâneas e conteúdo em resolução 4K. Já a modalidade Padrão, que dá direito a até duas pessoas assistindo ao mesmo tempo e entrega séries e filmes em Full HD sai de R$ 22,90 para R$ 27,90, um aumento de 21%.

A Netflix explicou o reajuste devido à sua necessidade de investimento, afirmando desejar continuar oferecendo um serviço de qualidade e com novas funcionalidades, como a que permite downloads para visualização offline, adicionada há alguns meses. Além disso, deve-se levar em conta as estreias praticamente ininterruptas de séries originais.

Somente nas últimas semanas, a Netflix já estreou novas temporadas de dois de seus maiores shows, House of Cards e Orange is the New Black, além de estar preparando o lançamento de Glow para o dia 23 de junho. Outros nomes fortes também estão a caminho, como o filme original Okja e a série Os Defensores, que vai reunir heróis da Marvel como Demolidor, Luke Cage, Jesica Jones e Punho de Ferro.

Para quem já é pagante, os novos valores começam a ser cobrados a partir de julho. O reajuste já está valendo para novos assinantes.

Fonte: Netflix