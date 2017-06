Solânea tem Festa Junina para as famílias neste sábado, 17

O cantor Ramon Schnayder, Curió e Forró Caboclo, e Forró Zabumbando farão um show neste sábado (17) no bairro planejado Lago das Colinas, em Solânea, Brejo paraibano. A festa começa às 15h e pretende retomar as festas juninas para a família toda.

A festa é beneficente e tem ingressos limitados, o lucro da será doado para três instituições de caridade. O evento contará ainda com apresentações culturais regionais, quadrilhas juninas e uma grande fogueira.

Segundo Juca Cirne, um dos responsáveis pelo evento, a ideia é incluir a festa de vez no calendário de eventos da cidade e usar o dinheiro para ajudar instituições que precisam. “Creches e abrigos de idosos sempre estão precisando de alguma coisa”, disse.

Todo o lucro da venda de ingressos e mesas, mais parte do lucro do bar e toda a renda das comidas serão destinados às creches Padre Geraldo e Lucilene e ao abrigo de idosos Menino Jesus. Todos em Solânea, no Brejo paraibano.

Na creche Padre Geraldo, 35 crianças são atendidas e a estrutura pertence à igreja católica. Uma parte do teto está sem forro e os educadores se preocupam com os ninhos entre as telhas e a poeira. Além disso, uma videoteca é desejada no local.

O abrigo Menino Jesus atende 19 idosos e, apesar de funcionar adequadamente, está sempre precisando de novos colchões, cadeiras de banho e de rodas.

Já no caso da creche Lucilene, a situação é diferente, pois ainda não está em obras. No local, a antiga Casa do Padre Leonardo, ainda há muita coisa por fazer para que possa começar a atender as crianças da Comunidade de Serraria. Muitos voluntários trabalham no local, mas ainda falta material de construção.

O ingresso custa R$ 35 e a mesa R$ 150. Donos de lotes do Lago das Colinas pagam apenas R$ 100 pela mesa. A venda acontece no estande de vendas do Lago das Colinas, em frente ao terminal rodoviário e na Drogarias MultiFar, em Bananeiras.

SERVIÇO:

O que:

Festa beneficente 2º Forró do Lago

Quando:

17 de maio – 15h

Onde:

Loteamento Lago das Colinas

Quem:

Ramon Schnayder, Curió e o Forró Caboclo, e Forró Zabumbando

Quadrilhas juninas, grupos teatrais, fogueira e comidas típicas

Quanto:

Ingresso: R$ 35

Mesa: R$ 150 (donos de lotes pagam apenas R$100)

Com Ascom