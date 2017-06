Assim como acontece todas as semanas, os policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizaram, desde as primeiras horas da madrugada deste sábado (17), o policiamento na tradicional feira da cidade de Guarabira, que atrai pessoas de toda a região do Brejo.

Sob o comando do major Gilberto, policiais da Rotam, Rádio Patrulha e Força Tática realizaram abordagens dentro da feira e rondas nas adjacências, garantindo a segurança dos comerciantes e frequentadores.

Assessoria/4º BPM