ADUEPB vai participar de esquenta para a greve geral nesta terça-feira, 20

Os professores da Universidade Estadual da Paraíba se reunirão na tarde dessa terça-feira (20) em um ¨esquenta¨ para a segunda grande Greve Geral desse ano, marcada para o próximo dia 30. A Associação dos Docentes da Universidade Estadual da Paraíba (ADUEPB), juntamente com o Comando de Greve dos Professores da instituição, vão aderir à mobilização participando de panfletagens pelo Centro da cidade e de um ato público na Praça da Bandeira.

A participação dos professores da UEPB no Esquenta Greve Geral faz parte das atividades da greve da categoria, que lutam para a abertura do diálogo com o Governo do Estado e o aprofundamento das discussões da pauta da categoria com a Reitoria. Há mais de dois meses os docentes estão paralisados por reposição salarial, descongelamento do Plano de Cargos, Carreira e Remunerações – PCCR, cumprimento do orçamento 2017 da UEPB, consolidação da universidade e melhoria da assistência estudantil.

O esquenta greve geral acontecerá como estratégia de mobilização para a Greve Geral, no dia 30 de junho, que tem a finalidade de barrar e derrotar as reformas trabalhista e da previdência, que fazem parte da agenda regressiva do governo Temer. A programação foi elaborada pelo Comitê Municipal Contra a Reforma da Previdência e Trabalhista, que definiu a seguintes atividades: panfletagem às 14h, seguida de um ato público na Praça da Bandeira às 16h, finalizando com uma reunião às 18h30 na sede da ADUEPB, que fica na Avenida Getúlio Vargas, por trás da agência Central dos Correios.

Toda essa mobilização acontece em função da continuação dos ataques aos direitos dos trabalhadores, que mesmo após a Greve Geral de 28 de abril desse ano, continuaram a acontecer. Na Greve Geral de 28 de abril, Campina Grande e o Brasil pararam de ponta a ponta. A classe trabalhadora cruzou os braços, paralisou o comércio, a indústria, os serviços e foi para as ruas protestar contra a reforma da previdência, a reforma trabalhista e a terceirização, entrando para a história como a maior Greve Geral do país.

Assessoria