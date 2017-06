Comando do 4º BPM realiza Formatura Geral em Alagoa Grande e homenageia policiais promovidos

O Comando do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizou em Alagoa Grande, cidade sede da 2ª Companhia, uma Formatura Geral, na manhã desta sexta-feira (16), onde, na oportunidade, foram realizadas homenagens aos policiais recém-promovidos e aos que também se destacaram em ocorrências realizadas recentemente.

Na solenidade, o comandante e o subcomandante do 4º BPM, major Gilberto e Major Guimarães, respectivamente, parabenizaram a todos os homenageados, especialmente aos recém-promovidos: 1º tenente Danilo, 2º tenente Galdino, 2º tenente Castro, subtenente Mauricélia e 2ª sargento Amanda, que falou em nome dos promovidos.

O major Gilberto também aproveitou a oportunidade para lembrar um ano de ativação da 2ª Companhia, que tem como comandante o 1º tenente Danilo e subcomandante, o 2º tenente Galdino, e aconteceu em 1º de junho do ano passado. Além de Alagoa Grande, a Companhia tem ainda na sua área de atuação as cidades de Alagoinha, Juarez Távora e Mulungu.

Na formatura, o comandante ainda deu orientações à tropa sobre o emprego do policiamento no período propriamente junino, com a aproximação dos dias de São João e São Pedro, ressaltando a operacionalidade da 2ª Companhia.

Assessoria/4ºBPM