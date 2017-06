Na região: Mulher é presa acusada de receptação e embriaguez ao volante

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam em flagrante, na noite deste domingo (18), no centro da cidade de Cuitegi, uma mulher de 19 anos de idade que, com sinais visíveis de embriaguez alcoólica, conduzia uma moto com restrição de furto ou roubo.

De acordo com as denúncias chegadas até a polícia, a acusada conduzia uma moto em via pública, colocando em risco a própria integridade física e a de outras pessoas. Os policiais conseguiram localizá-la e ao realizarem a abordagem, constataram a veracidade da denúncia.