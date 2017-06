Policiais do 4º BPM realizam Operação Cidade Segura em Cuitegi e Alagoinha

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizaram na tarde desta sexta-feira (16), sob os comandos do major Silva Ferreira e do tenente Castro, a Operação Cidade Segura nas cidades de Cuitegi e Alagoinha.

A Operação Cidade Segura foi realizada com os apoios da Força Tática, Rotam, Rádio Patrulha, CPTram e guarnições dos Destacamentos de Cuitegi e Alagoinha, com abordagens a pedestres e condutores de motos e veículos.

A operação vem sendo realizada em todas as cidades que integram a área do 4º BPM, incluindo as zonas urbanas e rurais.

Assessoria/4º BPM