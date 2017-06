Sine-PB oferece 280 novas vagas de emprego

O Sistema Nacional de Empregos na Paraíba (Sine-PB) oferece, a partir desta segunda-feira (19), 280 vagas de emprego, distribuídas entre as seguintes cidades: João Pessoa (186), Campina Grande (35), Guarabira (25), Bayeux (20), Patos (8), Santa Rita (5) e Itaporanga (1).

De acordo com a relação do Sine-PB, o maior número de vagas disponíveis é para atendente de telemarketing (120), motorista carreteiro e agende de vendas de serviços (ambos com 30 vagas cada).

Para a inscrição, os interessados devem procurar a sede do Sine-PB, que fica na rua Duque de Caxias, número 305, no Centro de João Pessoa, próximo ao Shopping Terceirão, com RG e CPF.

Mais informações sobre as vagas podem ser obtidas pelos telefones (83) 3218-6619, 3218-6618 ou 3218-6624, em João Pessoa, e (83) 3310-9412, em Campina Grande. Veja a relação de vagas abaixo.

Sine João Pessoa

120 – Atendente de telemarketing

30 – Motorista carreteiro

7 – Costureira em geral

5 – Auxiliar de limpeza (pessoas com deficiência)

4 – Eletricista de instalações de prédios

3 – Técnico de refrigeração

2 – Vendedor interno

2 – Técnico eletrônico

2 – Manicure

1 – Mecânico de automóveis e caminhões

1 – Cozinheiro em geral

1 – Operador de caixa (pessoas com deficiência)

1 – Bordadeira

1 – Operador de sistema de refrigeração

1 – Operador eletromecânico

1 – Pintor de automóveis

1 – Auxiliar de açougueiro

1 – Tosador de animais domésticos

1 – Técnico de enfermagem do trabalho

1 – Frentista (pessoas com deficiência)

Sine Campina Grande

30 – Agente de vendas de serviços

1 – Consultor imobiliário

1 – Auxiliar de logística

1 – Instalador de som e acessórios de veículos

1 – Manicure

1 – Vigilante

Sine Guarabira

20 – Costureira em geral

3 – Vendedor interno

2 – Operador de caixa

Sine Bayeux

6 – Costureira em geral

3 – Fresador (fresadora univeral)

3 – Ajustador mecânico

3 – Torneiro mecânico

2 – Montador de móveis de madeira

1 – Alinhador de rodas

1 – Caldeireiro (chapas de ferro e aço)

1 – Encarregado de turma de manutenção mecânica de sistemas operacionais

Sine Patos

8 – Repositor de mercadorias

Sine Santa Rita

2 – Vendedor de serviços

1 – Auxiliar de marceneiro

1 – Marceneiro

1 – Técnico em enfermagem do trabalho

Sine Itaporanga

1 – Motorista de ambulância

Fonte: Sine-PB