Você viu? Senado analisa a criação da tarifa social da água; veja vídeo

Assim como já acontece com a energia elétrica, as contas de água podem ter desconto de até 40% para população de baixa renda. A tarifa diferenciada vai contemplar principalmente as casas que gastam até 10 metros cúbicos de água por mês, ou seja, 10 mil litros. A medida está prevista no PLS 505/2013, que já foi aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor e está sendo analisado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

