Agricultor é preso suspeito de estupro contra menino de 12 anos em Bananeiras

Um agricultor de 52 anos foi preso, na noite dessa segunda-feira (19), suspeito de estupro contra um garoto de 12 anos, na Zona Rural de Bananeiras, Brejo paraibano, a 141 km de João Pessoa. Ele confessou o crime.

De acordo com o delegado Diógenes Fernandes, o abuso sexual aconteceu no domingo (18) à tarde, em um matagal no Sítio Caboclo. A polícia ainda não sabe o artifício usado pelo suspeito para atrair a criança, que mora em casa vizinha à sua.

A vítima contou o ocorrido aos pais durante a noite e, nessa segunda pela manhã, a Polícia Civil foi acionada. O suspeito foi preso em casa, no período da noite. “No começo ele negou o crime, mas depois acabou confessando. Ele é casado e não tem antecedentes criminais, um perfil bem comum nesse tipo de caso”, contou o delegado, ao Portal Correio.

O suspeito foi autuado por estupro de vulnerável e levado para a Cadeia Pública de Bananeiras. A vítima, por sua vez, foi encaminhada para Campina Grande, onde passará por exame de corpo de delito.

Do Portal Correio