Caminhos do Frio será lançado nesta terça-feira (20)

O Fórum de Turismo do Brejo realiza, nesta terça-feira (20), a partir das 14h, no auditório da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), na orla de João Pessoa, o lançamento da programação da 12ª edição da Rota Cultural Caminhos do Frio. A rota cultural é o principal evento turístico da região do Brejo paraibano e reúne nove municípios. A principal novidade deste ano será uma programação quase que 100% com artistas regionais e a perspectiva de atrair um público superior a 200 mil pessoas em relação a 2016.

O presidente do Fórum de Turismo do Brejo, Sergirson Silvestre, explicou que a programação foi definida em comum acordo com todos os prefeitos, buscando dar destaque às atrações culturais de cada cidade. Silvestre informa que a abertura da rota está confirmada para a cidade de Areia no dia 3 de julho e o encerramento em Alagoa Grande, em 3 de setembro. “As atrações artísticas e culturais já estão definidas. Buscamos valorizar o pessoal da região, sempre incentivando a cultura local, brejeira nas áreas do teatro, da dança e da gastronomia”, declarou.

A Rota Cultural chega a sua 12ª edição com as participações confirmadas das cidades de Areia, Pilões, Remígio, Solânea, Serraria, Bananeiras, Matinhas, Alagoa Grande e Alagoa Nova. Como em anos anteriores o Governo do Estado da Paraíba apóia o evento, por intermédio da PBTur, secretarias de Estado da Cultura, Comunicação e Funesc. Sergirson Silvestre falou que nesta edição há as participações do Programa de Artesanato da Paraíba e da UFPB, campus de João Pessoa.

