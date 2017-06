Intitulado “São João no Arraial da Luz – Viva a Caatinga” o Centro Educacional N. S. da Luz (Colégio da Luz) em Guarabira, realizará sua comemoração junina com os alunos da Educação Infantil, às 17h.

Às 20h, será a vez do Fundamental II e Ensino Médio com show com do cantor Edu Lima.

Nesta Quarta-feira, 21, acontece a festa com os alunos do Fundamental I.

O local do evento será o Ginásio e área de lazer do CENSL.