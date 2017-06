Alcymar Monteiro, Chico César e Amazan estão entre as atrações da 12ª edição dos Caminhos do Frio

Este ano, o evento conta também com o patrocínio do Shopping Cidade Luz e do Cinemaxxi.

As programações artística e musical da 12ª edição do Rota Cultural Caminhos do Frio 2017 foi apresentada nesta terça-feira (20), no auditório da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), em João Pessoa. Estão confirmados shows dos cantores Alcymar Monteiro, Chico César, Tom Oliveira, Amazan, Cezzinha, Os Gonzagas, entre outros. A abertura do principal evento turístico da região do Brejo vai ocorrer no dia 4 de julho, na cidade de Areia, e se encerra no dia 4 de setembro, em Alagoa Grande.

Na avaliação da presidente da PBTur, Ruth Avelino, a Rota Cultural é um produto turístico consolidado e que vem mudando a realidade econômica e social do brejo paraibano. A executiva da estatal do Turismo enfatizou a participação das secretarias municipais em apoio à realização da Rota Cultural. “Buscamos atender todas as demandas de cada uma das cidades. O objetivo é atrair turistas e envolver os habitantes em todas as atividades culturais”, afirmou.

O presidente do Fórum de Turismo do Brejo, Sergirson Silvestre, explicou que a programação foi definida em comum acordo com todos os prefeitos, buscando dar destaque as atrações culturais de cada cidade e aquelas ligadas à região. Silvestre disse que o atual momento econômico vivido pelo país fez com que os gestores buscassem alternativas para realizar o evento. “Sabemos da importância do Caminhos do Frio para o desenvolvimento de nossa região. Hoje, a Rota Cultural é o principal produto turístico da região e por isso foi importante essa parceria entre todos os gestores envolvidos”, declarou.

Prefeitos das cidades envolvidas no Caminhos do Frio 2017.

A Rota Cultural chega a sua 12ª edição com as participações confirmadas das cidades de Areia, Pilões, Remígio, Solânea, Serraria, Bananeiras, Matinhas, Alagoa Grande e Alagoa Nova. Como em anos anteriores, o Governo do Estado da Paraíba está apoiando a realização do evento, por intermédio da PBTur, Secretarias de Cultura, Comunicação, Funesc, e conta com a parceria do Sebrae/PB. Sergirson Silvestre falou que nesta edição há as participações do Programa de Artesanato da Paraíba e da UFPB, campus de João Pessoa.

Programação – A programação de cada uma das cidades pode ser acessada pelo portal www.caminhosdofrio.com e pelo aplicativo para smartphones IOS. Sergiston Silvestre avisa que o aplicativo também vai estar disponível para os alunos da rede pública de ensino estadual, que poderão acessá-la pelos tablets distribuídos pelo Governo do Estado. “Nossa intenção é de que os alunos também busquem informações sobre a História de cada uma das cidades que integram o projeto”, afirmou.

Presidente do Fórum de Turismo do Brejo, Sergirson Silvestre e o Gerente comercial do Cinemaxxi Carlos Gálan.

Da redação com Secom-PB