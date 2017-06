No dia 21 de junho de 2017, foi realizado a Festa da Colheita no Colégio CEEPAPS, Centro Educacional Evangélico Pastor Antônio Petronilo dos Santos. A festa contou com a participação de todas as turmas manhã e tarde e da participação dos pais e alunos. Confira nas fotos abaixo como foi.

O Colégio CEEPAPS fica localizado na Rua José de Oliveira Madruga, s/n, Bairro São José, Guarabira, PB, Fone: (83) 3271-0515 / (83) 98884-6238.

