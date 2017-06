Plano Sempre contrata vendedores em Guarabira

O Plano Sempre de Assistência Funeral, empresa do Grupo Vila, está em busca de vendedoras para atuação na cidade de Guarabira. Podem se candidatar pessoas a partir de 18 anos e não é necessário experiência. Entre os benefícios oferecidos, estão Vale Transporte e Vale Alimentação. Os interessados, devem enviar o currículo para o e-mail trabalheconosco@grupovila.com.br ou no escritório da empresa em Guarabira, na Rua Cônego João Gomes Maranhão, 97.

“No Plano Sempre buscamos recolocar pessoas que estão fora do mercado e que podem ter dificuldade em outros setores, como pessoas acima de 40 anos com ou sem experiência, por exemplo”, detalha Nathany Oliveira, analista de Recursos Humanos do Grupo Vila.

Com Assessoria