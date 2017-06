Operação Festas Juninas da PRF acontece em todas as rodovias federais na Paraíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira (22) a Operação Festas Juninas 2017. A ação visa proporcionar aos usuários das rodovias federais, mais segurança e fluidez do trânsito em um dos períodos do ano mais movimentados nas rodovias que cortam a Paraíba. O reforço na fiscalização será concentrado na região de Campina Grande. A operação seguirá até o dia 25 de Junho.

Durante o mês de junho há um considerável aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais no estado da Paraíba devido à realização dos festejos juninos. As principais cidades do estado no Agreste e no Sertão atraem, tradicionalmente, milhares de pessoas. O destaque fica Campina Grande e Patos, sendo a primeira uma referência no país inteiro. A ação abrangerá todas as rodovias federais que cortam a Paraíba, mas aquelas com grande circulação terão uma concentração de reforços, como a rodovia BR-230, que além de absorver praticamente todo o trânsito oriundo dos bairros de João Pessoa, ainda é o principal corredor de ligação entre a capital e demais cidades do interior. Também a BR-101 que margeia o litoral e a BR-104, que dá acesso à Campina Grande, serão mais policiadas. A PRF priorizará ações preventivas para redução da violência do trânsito e de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, às ultrapassagens proibidas e envolvendo motocicletas, motonetas e ciclomotores, acidentes estes com alto índice de letalidade.

Dicas para uma viagem segura – Para quem vai viajar nesse feriado a PRF recomenda aos motoristas que planejem sua viagem, tenham atenção, cautela, tolerância no trânsito e pratiquem a direção defensiva. Antes de pegar a estrada, fazer uma revisão preventiva no carro ou moto, examinando as condições de freio, fluídos, suspensão, pneus e estepe. Verificar também os equipamentos obrigatórios e o sistema de iluminação e não esquecer a documentação obrigatória, tanto pessoal quanto ao do veículo.

Dirigir na Chuva requer cuidados– Em caso de chuva, reduza a velocidade do seu veículo e aumente a distância em relação ao veículo que está seguindo na sua frente. Lembramos que os faróis devem estar acessos mesmo durante o dia. Nos dias de chuva esta prática é muito mais útil. Quando a chuva for muito forte, onde a visibilidade fica bastante comprometida e surge, muitas vezes, acúmulo de água, recomendamos sair da pista e procurar um lugar seguro para se abrigar. Mantenha-se dentro do carro, pois você ficará protegido de raios e quedas de fiação eléctrica.

Fuja de congestionamentos – Uma boa medida para evitar congestionamentos é viajar em horários alternativos. Nos feriados, os primeiros horários da manhã e o início da tarde são sempre menos movimentados, isto é, entre 7 e 9 horas da manhã e entre 13 e 15 horas. Embora viajar à noite seja sempre menos recomendado, o horário após as 20h também é menos movimentado. Os horários mais movimentados estão entre as 17 e 19 horas. Caso você não possa evitar os horários de maior congestionamento, tenha paciência. Evite ultrapassagens forçadas e trafegar pelo acostamento.

A PRF disponibiliza o telefone 191 (Emergência PRF) que atende 24 horas. O serviço deve ser usado para a comunicação de acidentes, denúncia, orientação, queixa de roubo ou furto de veículos e outras informações. A ligação é gratuita.

BALANÇO DA OPERAÇÃO – O balanço da Operação Festas Juninas será divulgado a partir das 14h da próxima segunda-feira (26).

Assessoria/PRF