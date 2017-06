Passageiro de taxi é preso pela PRF em Mamanguape com cocaína, maconha e LSD

Um jovem de 24 anos de idade foi preso na noite de hoje pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com cocaína, maconha e LSD. Ele era passageiro de um taxi que vinha de Natal (RN), e tinha como destino final a cidade de João Pessoa (PB). A abordagem ao veículo aconteceu na BR 101, em Mamanguape, Zona da Mata Norte do estado.

Os agentes da PRF abordaram o taxi, com placas de Santa Rita (PB), no quilômetro 38 da rodovia federal. Durante a revista foram encontrados, na bolsa de um dos passageiros, seis tabletes de cocaína, totalizando 2,6 quilos; uma trouxa com 80 gramas de maconha e cinco cartelas com 125 “pontos” de ácido lisérgico (LSD), que é uma droga sintética com alto poder alucinógeno. Os policiais encontraram também três aparelhos celulares, um relógio e a quantia de R$ 676 reais em espécie. O suspeito, que é trabalhador autônomo e nasceu no Ceará, disse aos PRFs que adquiriu as drogas em Fortaleza (CE). De lá, embarcou em um ônibus até a cidade de Natal, onde pegou o taxi para chegar até João Pessoa.

O flagrante foi registrado na Delegacia Distrital da Polícia Civil da região. Caso seja condenado pelo crime de tráfico de drogas, ele poderá pegar uma pena que varia entre cinco e quinze anos de reclusão.