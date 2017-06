Raniery cobra regularização no abastecimento de água de várias cidades do Brejo

Deputado pede solução para o problema de abastecimento de água em Sertãozinho, Serra da Raiz, Duas Estradas e Lagoa de Dentro.

O deputado estadual Raniery Paulino (PMDB) apresentou requerimento na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), encaminhado ao Governo do Estado, solicitando prioridade para a recuperação dos mananciais que abastecem os municípios de Sertãozinho, Serra da Raiz, Duas Estradas e Lagoa de Dentro, bem como a adoção de providências, em caráter emergencial, destinadas a regularização do abastecimento de água nas referidas cidades.

De acordo com Raniery, a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) passou a adotar uma escala de racionamento de água, desde o dia 7 de maio passado, nos municípios de Sertãozinho, Serra da Raiz, Duas Estradas e Lagoa de Dentro sob o argumento de quê ausência de chuvas tem provocado um baixo volume nos mananciais que abastecem as cidades.

Diante da gravidade da situação, que segundo o deputado foi apresentada pelo servidor público Cláudio do Nascimento, trata-se de inadiável a adoção das providências pelo Governo do Estado visando à recarga das barragens, uma vez que somente a estratégia do racionamento prolongado, até que as chuvas ocorram, tende a deixar a população destes municípios em estado de vulnerabilidade.

Para Raniery, depois da apresentação do requerimento, há uma expectativa de que seja dada especial atenção ao problema e que a solução seja levada a população dos municípios com maior brevidade possível.

