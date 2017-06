Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), sob o comando do major Gilberto, garantiram a segurança dos festejos juninos realizados nas cidades da região que integram a área do Batalhão. Na noite deste sábado (24) e madrugada do domingo (25), o policiamento foi reforçado nas cidades de Serra da Raiz, Alagoinha, Pirpirituba e Duas Estradas.

Veja fotos:

Ascom