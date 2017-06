Duas mulheres são detidas tentando entrar em presídio de Guarabira com droga no órgão genital

Na manhã deste domingo (25), agentes penitenciários do Presídio Vicente Claudino de Pontes, em Guarabira, solicitaram o apoio de policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) para averiguar atitudes suspeitas de duas visitantes, que poderiam estar portando substâncias ilícitas dentro do órgão genital.

Ao chegar ao presídio, o CPU (Coordenador de Policiamento da Unidade) foi informado que uma das mulheres, de forma espontânea, tinha retirado e entregue a substância semelhante à maconha que estava acondicionada dentro de um preservativo masculino. Ela informou que a droga seria entregue ao seu companheiro, que cumpre pena no presídio.

Como a outra mulher se recusou a ser revistada, foi conduzida ao Hospital Regional da cidade para que fosse verificado se portava ou não a droga. Na unidade hospitalar, a equipe médica constatou e fez a retirada do seu órgão genital de uma porção de uma substância semelhante à maconha.

No total, foram 148g de uma substância semelhante à maconha, 98g com uma mulher e 50g com a outra. As duas mulheres e a droga apreendida foram levadas para a Delegacia de Polícia Civil, onde elas foram autuadas em flagrante por tráfico de entorpecente.

PILÕEZINHOS – Um homem foi preso depois que algumas pessoas denunciaram que ele estava em via pública, apresentando sinais visíveis de embriaguez e perturbando o sossego dos vizinhos. Policiais do Destacamento de Pilõezinhos o conduziram até a delegacia, onde ele foi autuado em flagrante.⁠⁠⁠⁠

Assessoria/4º BPM