Policiais do 4º BPM prendem acusados de receptação e tráfico de drogas em Alagoa Grande

Policiais da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam em Alagoa Grande, na noite deste sábado (24) e madrugada do domingo (25), dois homens, um acusado de tráfico de drogas e outro, de receptação. A primeira prisão aconteceu no local onde aconteciam os festejos juninos da cidade e onde, segundo informações passadas aos policiais através do Copom, um homem estaria vendendo droga.

De imediato, a guarnição comandada pelo Cb Adeângelo esteve no local informado e abordou o homem em atitude suspeita. Com ele foram encontrados sete tabletes de uma substância semelhante à maconha. O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes.

Já na madrugada deste domingo, os policiais militares foram informados de que havia uma moto abandonada no Conjunto de Sobrinho e que, provavelmente, o proprietário tinha uma outra moto roubada em sua residência. Sob o comando do Ten Galdino, a guarnição esteve no local informado e encontrou a moto abandonada.

Ao chegarem à residência do suspeito, os policiais comprovaram que interior do imóvel havia uma moto com restrição de roubo. O homem foi preso e autuado pelo crime de receptação.⁠⁠⁠⁠

