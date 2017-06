NO BREJO: Camila cobra providências do Estado para ameaça de colapso no abastecimento de seis municípios

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) cobrou, nesta segunda-feira (26), uma ação urgente por parte do Governo do Estado para evitar o colapso no abastecimento de água em seis municípios da região do Brejo, como anunciou a Cagepa. A parlamentar solicita ainda que a gestão estadual apresente um plano de utilização e gerenciamento de recursos hídricos.

“O que não pode acontecer é deixar que a população desses municípios fique prejudicada pela falta de planejamento e de obras estruturantes do Governo do Estado. Não se pode também apenas esperar por providência divina. É preciso ter um plano B para a situação”, afirmou a deputada.

Em nota a Cagepa informa “aos clientes das cidades de Cacimba de Dentro, Araruna, Tacima, Dona Inês, Riachão e Damião que em decorrência do esvaziamento da barragem de Jandaia, o sistema de abastecimento que atende os municípios entrará em colapso até o final de junho do ano em curso, caso não ocorra chuvas na bacia hidrográfica deste manancial”.

“Os órgãos responsáveis devem tomar uma providência para evitar o desabastecimento. Não quero acreditar que nenhum órgão do Governo ou até mesmo a Secretaria de Recursos Hídricos não tenha uma solução para esse problema. Não se pode brincar com a vida do povo dessa forma”, lamentou Camila.