“A Caravana do Coração vai cumprir seu propósito de mudar a vida de cada pessoa atendida”, disse Lígia Feliciano

A vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano, participou ontem da recepção feita aos profissionais de saúde e voluntários que vão participar da 5ª Caravana do Coração. O evento foi no auditório do Conselho Regional de Medicina (CRM), na Capital. A Caravana do Coração é uma parceria do Governo da Paraíba com a Rede de Cardiologia Pediátrica da Paraíba (RCP), e a ONG pernambucana Círculo do Coração.

Nesta segunda-feira a equipe estará em Cajazeiras fazendo atendimentos a crianças com problemas do coração e com microcefalia que estão sem acompanhamento. Este ano a novidade é que o atendimento será ampliado para as gestantes.

Lígia Feliciano, que é médica, disse que vai acompanhar a equipe em algumas cidades e falou da importância do trabalho. “Desejo que essa Caravana seja coberta de êxito e cumpra seu propósito de mudar a vida de cada pessoa atendida por vocês”, enfatizou.

Esta edição será realizada até o dia 8 de julho, em 13 municípios. Logo após Cajazeiras, segue para Sousa, Catolé do Rocha, Pombal, Patos, Itaporanga, Princesa Isabel, Monteiro, Esperança, Picuí, Guarabira, Itabaiana e Mamanguape.

