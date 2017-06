Desportiva Guarabira inaugura quiosque no Shopping Cidade Luz

O espaço venderá os produtos oficiais do time guarabirense como camisas e ingressos dos jogos.

Com o intuito de promover o contato direto do torcedor com os produtos do clube, a Desportiva Guarabira inaugurou nesta segunda-feira (26), às 18h, o seu quiosque no Shopping Cidade Luz, em Guarabira, no Agreste da Paraíba.

Segundo o diretor comercial e de marketing da Desportiva, Gilson Lima, no local os torcedores poderão comprar camisas oficiais, bonés, ingressos para os jogos e adquirir o sócio torcedor.

“No espaço teremos a oportunidade de interagir com os torcedores e apresentar os produtos do clube que serão comercializados. Vamos convocar a nossa torcida para lotar o shopping”, concluiu.

Quiosque foi instalado no Shopping Cidade Luz (Foto: Assessoria)

Nova fornecedora de material esportivo

Em suas redes sociais, a Desportiva Guarabira anunciou a nova fornecedora de material esportivo que irá vestir o clube na 2ª divisão do Campeonato Paraibano de 2017, trata-se da empresa cearense LANCE.

Segundo o clube, a empresa trabalhará quase que exclusivamente em favor do Azulão do Brejo, o que trará uma maior qualidade ao material esportivo que será usado pelo clube e comercializado aos torcedores.

O valor da camisa oficial será R$ 90,00, sendo as 100 primeiras unidades vendidas ao preço promocional de R$ 80,00.

Fonte: CartaPB