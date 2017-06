Mamanguape resgata o São João, realiza o Forró no Coreto e o São João Pereira

A Prefeitura de Mamanguape resgatou, na atual gestão, com a prefeita Maria Eunice Pessoa (PSB), dentro dos festejos juninos, a festa de São João. A programação esse ano será de 23 a 29 de junho. O coreto da Praça da Matriz recebe o pé de serra por três noites, além do “São João Pereira” na comunidade rural de João Pereira, no Vale do Camaratuba.

A abertura oficial ficou por conta da apresentação da quadrilha, Junina Jóia Rara, patrocinada pela Prefeitura. As atrações que já passaram e estarão se apresentando nas festividades juninas: dia 23, no palco principal, Rita de Cássia e Forró Saudade. Dia 24, Raniery Gomes e Tom Oliveira. Em João Pereira a animação ficou por conta de Marinaldo Show, Banda Pegada Fácil e Orlando Show.

Na primeira noite do Forró no Coreto, nesse domingo (25), às 16h, teve muito forró pé-de-serra com Trio Nosso Xote e às 21h, Dudu Leandro e Banda. Nesta segunda-feira (26), Diecson e Trio Massafera e nesta terça-feira (27,) Vando Sanfoneiro e Peba com Pimenta. Já no dia 28, Waldonys e Fabrício Rodrigue. Finalizando, no dia 29, show com Farra de Rico e Os Gonzagas.

A estrutura da festa realizada pela secretaria de turismo, conta com vários serviços disponibilizados para quem participa do evento, como equipe de segurança, Polícia Militar, socorristas, ambulância, delegacia móvel da Polícia Civil. Além de portais montados para revistas pessoais e colocação de líquidos alcoólicos em recipientes plásticos.

Segundo o secretário de Turismo, Júnior Gledson, algumas medidas foram tomadas para oferecer comodidade e segurança para as pessoas que estarão participando da festa. “Nossa preocupação foi receber bem, tanto ao turista, quanto a população de Mamanguape, que participam do evento”, destacou.

A prefeita Maria Eunice e seus auxiliares têm a expectativa de que seja o maior e melhor São João e São Pedro do Vale do Mamanguape, já realizado nos últimos tempos. “Não podemos deixar uma cidade do interior sem festas juninas. Acreditamos que Mamanguape fará um grande evento, agora especialmente no São Pedro”, disse a Prefeita.

