15ª edição da Natal Hair – Feira Regional de Saúde & Beleza acontece na capital do RN

Evento reúne profissionais e traz tendências do segmento.

Nos dias 20 e 21 de agosto Natal-RN recebe um grande evento do setor de beleza no Nordeste, a Natal Hair – Feira Regional de Saúde & Beleza. Este ano, a 15ª edição acontece no Centro de Convenções de Natal, com realização de Fafá Medeiros Produções.

O evento, que movimenta a economia local e atrai pessoas de toda a região do Nordeste, recebe mais de 20 mil visitantes por edição e expande oportunidades na área trazendo, durante os dois dias de feira, marcas nacionais e internacionais de produtos, equipamentos e serviços; promove contato direto entre profissionais, indústrias, fornecedores, distribuidores, salões de beleza e clínicas de estética em 140 stands, além de mostrar tendências do segmento.

Workshops e cursos envolvendo técnicas de cabelo e maquiagem, orientações de como se destacar no mercado; eventos paralelos como ‘Jornada de Estética e Cosmetologia’ e o 3º Seminário de Beleza do Sebrae com profissionais de renome compartilhando conhecimento e práticas inéditas estão entre a programação. Sem esquecer do ‘Mega Show’, da exclusiva ‘Batalha dos Barbeiros’ brasileiros e do campeonato para mostrar tendências e novidades do mercado.

Ascom