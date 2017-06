4º BPM garante tranquilidade na tradicional festa de São Pedro do Nordeste em Guarabira

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), sob o comando do major Gilberto, trabalharam durante a noite de terça (27) e madrugada desta quarta-feira (28), garantindo a segurança na primeira noite da tradicional festa de São Pedro, realizada na Praça do Encontro, no bairro do Nordeste, em Guarabira.

O policiamento estará presente novamente nesta quarta-feira, dia de encerramento da festa, que reúne um grande público e celebra o santo padroeiro do bairro que é o mais populoso de Guarabira.

Assessoria/4º BPM