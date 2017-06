Aviões do Forró será a grande atração de hoje no Parque do Povo

Depois de uma terça-feira de celebração religiosa com o padre Nilson Nunes, o Maior São João do Mundo entra no seu vigésimo sétimo dia, nesta quarta-feira, 28, véspera de São Pedro, com boas perspectivas para quem for ao Parque do Povo, que terá com atração principal a banda Aviões do Forró. Além da banda cearense, bem conhecida dos campinenses, o Palco Principal do Parque do Povo apresenta ainda, nesta quarta, Rapha Mello e Ramon Schnayder. As apresentações começam a partir das 20 horas.

No Palco Parafuso tem Forrozão Styloso, Gegê Bismarck e Levada Mix. Na Palhoça Zé Lagoa” tem shows de Pé de Moleque e Banda Triunfo, enquanto que a Palhoça Genival Lacerda se apresentam Ki Loucura e Raízes Nordestinas.

Em São José da Mata ainda tem forro hoje e amanhã. Nesta quarta as atrações são Trio Forró Legal e Flor da Terra. Para amanhã, Dia de São Pedro, será a vez das bandas Sem Frescura e Forro de Ka.

PBagora