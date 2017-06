A guarnição do comandante do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), major Gilberto, realizava rondas e abordagens na praça da catedral, em Guarabira, na noite desta terça-feira (27), quando abordou alguns jovens que estavam no local.

Com eles os policiais encontraram papéis de seda utilizados para embalar cigarros de maconha e um cachimbo para o consumo da droga.

Ascom