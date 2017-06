Polícias Militar e Civil prendem em Serra da Raiz acusado de homicídios na Paraíba e Rio de Janeiro

As Polícias Militar e Civil prenderam, na tarde desta terça-feira (27), na zona rural de Serra da Raiz, um homem de 30 anos de idade, acusado de pelo menos três homicídios, dois deles praticados em Guarabira e um no Rio de Janeiro. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pela Comarca de Guarabira no último dia 26 de maio e, na residência onde ele estava escondido e foi preso, foi encontrada debaixo de um colchão uma espingarda calibre 12, com nove munições, sete intactas e duas deflagradas.

A prisão foi feita por policiais do Núcleo de Inteligência e guarnição do Comando do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e policiais civis do GTE (Grupo Tático Especial) da 8ª Delegacia Seccional. De posse do mandado de prisão, os policiais conseguiram levantar dados sobre a localização do acusado, que estava escondido em uma propriedade no sítio Boa Ventura, que pertence a uma advogada de Guarabira. Com o apoio da guarnição de Sertãozinho, o local foi monitorado durante toda a manhã e início de tarde desta terça-feira.

No final da tarde, os policiais visualizaram o acusado que, ao perceber a presença deles, ainda tentou fugir, mas foi alcançado e preso. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Guarabira-PB, onde foi apresentado e responderá pelos crimes de homicídios,além do flagrante delito pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Entre os homicídios dos quais ele é acusado estão os de Antônio do Rego Araújo, morto a tiros no Conjunto Lucas Porpino, e o de Reginaldo de Souza, que foi morto a facadas e encontrado enterrado às margens de um riacho no Distrito Industrial, ambos em Guarabira, neste ano.⁠⁠⁠⁠

Assessoria/4º BPM