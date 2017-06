UEPB: Professores substitutos não vão se apresentar aos departamentos na primeira semana de julho

Os professores substitutos não irão mais se apresentar aos departamentos na primeira semana de julho. A decisão foi tomada durante uma nova audiência, articulada pela Reitoria da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), que foi realizada entre representantes do Comando de Greve dos Docentes da UEPB, a Reitoria e uma Comissão dos Professores Substitutos, na manhã dessa quarta-feira (28). O objetivo da reunião foi tratar de forma mais específica das questões que envolvem a recontratação dos professores substitutos, que tiveram os contratos suspensos no último dia 12 de maio.

Além do acordo de que não haverá a apresentação dos professores substitutos aos departamentos na primeira semana de julho, acordou-se uma consagração de todas as forças na busca de soluções para o coletivo da UEPB. Ao término da audiência também foi definido que as partes envolvidas se empenharão nos próximos dias pela busca de uma solução para a pauta da greve, bem como uma solução que contemple a recontratação do conjunto dos professores substitutos.

Participaram da reunião representando o Comando de Greve os professores Nelson Júnior, Edson Holanda e Lurdes Sarmento, além do professor Josevaldo Cunha, vice-presidente da Secretaria Regional Nordeste II do ANDES-SN. Como representantes de uma Comissão de Professores Substitutos estiveram presentes os professores Bruno Gaudêncio, Lorena Bandeira e Jubevan Caldas. Pela gestão da UEPB, quem se fez presente foi o reitor em exercício Flávio Romero, que conduziu a reunião.

Ascom/ADUEPB